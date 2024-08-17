بالصور.. ضبط 24 طن أسمدة زراعية محظور تداولها في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

ضبطت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، 24 طنًا من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها في الأسواق.

قاد الحملة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، وخالد محمد أحمد، وكيل المديرية، والمهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مجلس ومدينة الفتح، وجابر سليمان، مدير إدارة تموين الفتح، وعلي محمد عثمان.

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، إنه في ظل أزمة الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها، وردت معلومات إلى مديرية التموين بأسيوط عن وجود مخزن في ناحية الفتح يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها في الأسواق، والتي يتم صرفها فقط عن طريق الحيازة الزراعية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تمت مداهمة المخزن وضبط 24 طنًا من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة في الأسواق، والتي قام صاحبها بتجميعها بشكل غير قانوني. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة.