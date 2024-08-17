5 آلاف فرصة.. تحذير عاجل من "العمل" بشأن فرص عمل اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الوزارة اتفقت مع الجانب اليوناني على استراتيجية عمل بإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة وتفعيل كافة أشكال التعاون والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدى العاملة المصرية إلى اليونان، ومنها سفر 5000 عامل مصري إلى اليونان.

حذرت "أحمد" في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بشأن فرص العمل الموسمي في قطاع الزراعة باليونان، وشددت على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من مروجي هذه الفرص، سواء كانوا شركات أو أفراد.

ونوهت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم فرص العمل في اليونان، مؤكدةً أنه لا توجد أي وسطاء أو مصاريف مالية أو طلبات لكشوفات طبية تتعلق بالتقديم لهذه الفرص.

وشددت، على أن وزارة العمل ستعلن جميع التفاصيل وموعد السفر فور تلقيها أسماء المقبولين من الجانب اليوناني للمتقدمين إلى فرص عمل في اليونان.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن اختيار العمالة يتم من قبل الجانب اليوناني وفقاً لاحتياجاتهم، لافتة إلى أن الجانب اليوناني أطلق منصة إلكترونية لاختيار العمالة من خلالها، وتم الانتهاء منها في يوليو الماضي.

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