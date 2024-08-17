شهد تاريخ نضال المدينة.. جولة لأطفال المحافظات الحدودية بالمسجد التوفيقي ببورسعيد ضمن "أهل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

زار أطفال المحافظات الحدودية، اليوم السبت، المسجد التوفيقي، ضمن الجولات التثقيفية للأماكن والمعالم التاريخية بمحافظة بورسعيد، في الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين بمشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 24 أغسطس الحالي.

استهلت جولة اليوم بتعريف الأطفال على تاريخ المسجد، حيث أوضح مرشد الجولة أن المسجد يعد أحد أهم معالم بالمحافظة وأشهرها، وتم إنشاؤه في عهد الخديوي توفيق، عقب زيارته لبورسعيد وحي العرب المقام به، لهذا تسمى بالمسجد التوفيقي، ويعد أقدم المساجد الشاهدة على تاريخ المدينة الباسلة، وتابع الأطفال نبذات تاريخية مبسطة عن المسجد خلال تفقدهم أرجائه.

وأضاف مرشد الجولة: كان المسجد التوفيقي شاهدا على تاريخ ونضال وطني كبير لأهالي بورسعيد منذ إنشائه، حيث خرجت منه المظاهرات المطالبة بالحرية في عهد الاحتلال البريطاني والعدوان الثلاثي عام 1956.

عقب ذلك أقيمت فقرة لتقديم مواهب الأطفال ومنها في فن الخطابة والإلقاء والمديح والإنشاد، كما أقيمت مسابقة في المعلومات العامة.

ويشهد قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم استمرار فعاليات 14 ورشة فنية وحرفية تقدم للأطفال المشاركين من خلال فنانين ومدربين متخصصين وهي: المشغولات الجلدية، إعادة التدوير، فن الأركت، حقائب بالشبك، وأخرى بالخرز، فن الخيامية، التصوير والفوتوشوب، الرسم بالموسيقى، الكتابة وإلقاء الشعر، كتابة السيناريو، الأداء المسرحي، فن الأراجوز، الموسيقى والغناء، وتحريك العرائس.

ويشارك 200 طفل من المحافظات الحدودية الستة في فعاليات الأسبوع الثقافي من محافظات: أسوان، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة، تحقيقا لفكرة الدمج الثقافي.

والأسبوع تنظمه هيئة قصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد، برئاسة د. چيهان المالكي.

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية ويقام ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.