هيكلة الثانوية العامة.. وزير التعليم: المواد الدراسية لأفضل النظم على مستوى العالم لا تتعدى 8 مواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، مدرستي "الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، و"الزقازيق الثانوية بنات" التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، رافقهما خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، وقيادات الوزارة، وعلي عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وفي مستهل جولتهما، زار الوزير والمحافظ مدرسة "الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتى تضم عدد 3500 طالب.

وتفقد الوزير والمحافظ، قاعات رياض الأطفال، ومعامل العلوم، وكذلك معمل الحاسب الآلي، وغرفة مناهل المعرفة.

وخلال زيارة المدرسة، حرص الوزير والمحافظ، على الاجتماع بمعلمي المدرسة؛ للاستماع إلى آرائهم حول الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وجذب الطلاب للمدارس، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المعلمين والاستماع إلى مقترحاتهم، مما يعزز من روح التعاون والشراكة في تطوير العملية التعليمية، كما أنها تساهم في بناء جسور الثقة.

وأشاد المعلمون، بالقرارات الجديدة المبنية على احتياجات واقعية وميدانية للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدين على أهمية تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، وكذلك ممارسة الطلاب للأنشطة، فضلًا عن ضرورة عقد اختبار أسبوعي لقياس ومتابعة أداء الطلاب وقياس نواتج التعلم.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والمحافظ لتفقد مدرسة "الزقازيق الثانوية بنات" التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث يبلغ إجمالي عدد الطالبات بها ١٥٥٠ طالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ، معمل الأحياء، ومعمل الحاسب الآلي، كما شاهدا معروضات فنية للطالبات، والتي أشاد الوزير بها، وشجعهن على الاستمرار في تنمية موهبتهن.

وحرص وزير التعليم، على عقد لقاء مع المعلمين بالمدرسة للاستماع إلى آرائهم حول سبل تفعيل الأنشطة، وجذب الطلاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى آراء المعلمين حول نصاب الحصص ومقترحاتهم لتحسين العملية التعليمية، مؤكدًا على أن الوزارة تسعى لتقديم أقصى ما يمكن للمعلمين تقديرًا لجهودهم ومكانتهم.

وناقش "عبد اللطيف"، المعلمين حول أهمية إعادة هيكلة التعليم الثانوي، والذي يسمح بوقت كاف لتدريس المنهج، ويساعد على اكتساب الطلاب المهارات الحياتية وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المواد الدراسية لأفضل نظم التعليم على مستوى العالم لا تتعدى ٨ مواد في العام الدراسي.

ومن جانبهم، أكد المعلمون على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، مشيرين إلى أن هذه الخطوات ستسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة.