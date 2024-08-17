"النشرة": اعتداءات إسرائيلية طاولت عيترون وراميا والطيبة ورب ثلاثين

استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة جوية بلدة عيترون استهدفت أحد المنازل في منطقة الخانوق من دون وقوع إصابات وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

هذا، وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت وسط بلدة الضهيرة، في حين استهدف قصف مدفعي أطراف راميا، بينما استهدف قصف فسفوري بلدتَي الطبية ورب ثلاثين.