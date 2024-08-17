إعادة التغذية التدريجية من مصلحة الليطاتي لمحطات ضخ المياه بالجنوب بعد توجيه من برّي للمتابعة

تابع مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب هاني قبيسي، مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتوجيه من بري، موضوع تزويد محطات الضخ لمياه الشفة والري في محافظتي الجنوب والنبطية بالطاقة الكهربائية المنتجة من معامل الليطاني المائية، وذلك بعد توقف المعامل الحرارية بسبب نفاد مخزون الغاز اويل.

واثمرت المتابعة مع المدير العام لمصلحة الليطاني والجهات المعنية في كهرباء لبنان إعادة التغذية التدريجية لخطوط الخدمات العامة التي تغذي محطات الضخ في أقضية النبطية وصور ومرجعيون، وجرى التأكيد على المعنيين بالتوزيع في كهرباء لبنان بحصر التغذية بخطوط الخدمات العامة لضمان ثبات الشبكة وتوفير الطاقة الكهرومائية لسائر خطوط الخدمات العامة و المرافق العامة في سائر المحافظات.

في وقت سابق، دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى ترشيد استخدام المياه بسبب خفض مدة التغذية بها.

وقالت في بيان: "عطفاً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي أشار الى توقف آخر مجموعة انتاجية في معمل الزهراني عن الانتاج ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها المرافق الاساسية، ندعو المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب خفض مدة التغذية بالمياه. علماً أن المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة".