"حزب الله" نعى أحد عناصره وأعلن استهداف مواقع السماقة ورويسات العلم وحدب يارون وجل العلام

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 من يوم السبت 17-8-2024 موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة"، كما أكّد أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 17:00 من يوم السبت 17-8-2024 موقع رويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".

وأفاد بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:20 من يوم السبت 17-8-2024 موقع حدب يارون بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة"، وأعلن عن استهداف "التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقات ‏هجومية إنقضاضية وتم إصابتها بدقة مما أدى الى تدميرها".

إلى ذلك، أعلن الحزب في بيان آخر أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم كساب "ملاك" مواليد عام 1989 من بلدة طيردبا وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".