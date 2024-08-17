قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلتها في عكار ولم تعُد

عممت المديرية العامّـة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة هدى فؤاد الكسار (مواليد عام 1986، لبنانيّة)، والتي غادرت منزلها الكائن في بلدة ببنين- عكّار، بتاريخ 07/08/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائيّة، على 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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