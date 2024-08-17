تيمور جنبلاط بحث مع وفد من "صرخة المودعين" مطالب الجمعية بشأن استعادة أموال المودعين

عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، مع عدد من الوفود المناطقية والاهلية قضايا خدماتية وانمائية وحياتية عامة، وتقدمها مشايخ وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية، ومن ابرزها "جمعية صرخة المودعين"، من أجل تبنّي النائب جنبلاط للمطالب التي قدمتها حول استعادة الأموال ورفض التشريع على اساس الدولار المصرفي بسعر 15 الف ليرة، وانما بحسب المتداول في السوق.

كما التقى جنبلاط وفدًا من "تجمع الاجراء والمتقاعدين في الدولة" للبحث بتعويضات نهاية الخدمة على اساس الالف وخمسمائة ليرة.