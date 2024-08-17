"سرايا القدس": فجرنا عبوة أرضية مزروعة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية بحي الزيتون في غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، في بلاغ، "أننا فجّرنا عبوة أرضية مزروعة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية في محيط مسجد عليين بحي الزيتون في غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير عبوّتَين مضادتَين للأفراد في "جيبَين" لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأكّدت "القسام"، أنّ "مجاهدينا رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع مخلفة مجازر مروّعة، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.