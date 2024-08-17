عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: شروط نتانياهو الجديدة هي التي تعيق التوصل لصفقة التبادل

أشار عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان تمت تلاوته خلال مظاهرة في تل أبيب، إلى أنّ المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس "هي الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائنا"، وأضافت "غالبية شعبنا والمنظومة الأمنية والأميركيون مع الصفقة ولا يوقفها سوى أقلية متطرفة".

وشددت على أنّ "التاريخ سيتذكر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو بأنه المتسبب في قتل أبنائنا"، كما أوضحت أنّه "يجب التصويت على الصفقة هذا الأسبوع وهذه الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائنا".

وقالت العائلات "دولتنا على مفترق طرق فإما نتجه إلى صفقة أو نحو حرب إقليمية لا يعلم أحد مآلاتها"، وأكّدت أنّ "الشروط الجديدة التي وضعها نتانياهو هي التي تعيق التوصل لصفقة التبادل".