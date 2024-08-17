تل أبيب تشتعل.. حريق ضخم في إسرائيل يثير الذعر مع ترقب الهجوم الإيراني (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

اندلع حريق ضخم في مرآب للسيارت في تل أبيب اليوم السبت، مما أثار الذعر بين سكان حي "نحلات إسحق".

يأتي هذا بالتزامن مع حالة ترقب تعيشها إسرائيل مع تهديد إيران وحزب الله بـ"ردٍ قاسٍ" عليها جراء الاغتيالات التي نفذتها بحق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، ورئيس أركان الميليشيا اللبنانية فؤاد شكر قبل أسبوعين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الحريق بدأ في شجرة قبل أن يمتد إلى مرآب للسيارات بالقرب من مبنى سكني، وتم استدعاء 4 فرق للسيطرة عليه".

وغطّت أعمدة الدخان السوداء سماء المدينة جراء الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد.