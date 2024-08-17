شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية 4 دول أوروبية يدعمون الوساطة لوقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك دعمهم لجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.وأشار الوزراء في بيانهم الذي نشرته الحكومة البريطانية اليوم، إلى دعمهم للنهج البناء المتبع في المفاوضات حتى الآن.وأكدوا ضرورة استمرار جميع الأطراف في المشاركة بشكل إيجابي ومرن، وتجنب أي تصعيد قد يهدد فرص السلام في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الحرجة الراهنة.