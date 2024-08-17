حريق في مبنى وسط لندن عمره 5 قرون

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 25 سيارة إطفاء توجهت لإخماد حريق اندلع، اليوم السبت، في مبنى "سومرست هاوس"، الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ16، وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

وأضافت الإدارة أنها أرسلت نحو 125 رجل إطفاء إلى الموقع بعد تلقي اتصال قبل الظهيرة اليوم السبت.

وذكرت الإدارة في بيان "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وقالت الشرطة إنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات.

ويعود تاريخ مبنى "سومرست هاوس"، الواقع على ضفاف نهر "التيمز"، إلى عام 1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.

يقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض "كورتولد" الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.

وأوضح جوناثان ريكي مدير المركز أن الحريق اندلع في الجناح الغربي للمبنى والذي يضم بشكل خاص مكاتب ولا يحتوي على "أي أعمال" فنية.

يضم معرض "كورتولد" مجموعة من اللوحات الشهيرة للرسام الهولندي فينسنت فان غوخ، مثل اللوحة الذاتية مع أذنه المغطاة التي تعود لعام 1889، وعمالقة آخرين في الرسم من أمثال إدوارد مانيه وكلود مونيه وبول سيزان.

واشتهر هذا المبنى بعد تصوير أفلام عدّة فيه بينها اثنان من سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة.

وقال مركز الفنون إن "جميع الموظفين والجمهور آمنون" وأن المبنى قد أغلق.

وحثت هيئة إسعاف لندن، السكان على تجنب المنطقة وطلبت من الشركات المحلية إبقاء نوافذها وأبوابها مغلقة. وقال مبنى "سومرست هاوس"، على وسائل التواصل الاجتماعي: "سومرست هاوس مغلق حاليا بسبب حريق اندلع في جزء صغير من المبنى".

وأضاف: "وصلت فرقة إطفاء لندن بسرعة ونحن نعمل عن كثب معهم للسيطرة على انتشار الحريق".