كايسيد يحتفل بعقد من تأثير الحوار العالمي في البرازيل

يبدأ مركز الحوار العالمي (كايسيد) احتفالاته بالذكرى العاشرة لبرنامج كايسيد للزمالة الدولية بفعالية متميزة في مدينة برازيليا بالبرازيل في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري وهو ما يمثل محطة بارزة في مسيرة البرنامج الذي ساهم في تمكين 500 زميل وزميلة من 92 دولة حول العالم.

ويتزامن الاحتفال مع انطلاق المنتدى السنوي للشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة (PaRD)، ومنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين (IF20) تحت شعار (عدم إغفال أي أحد: سلامة الكوكب وقاطنيه)، والذي يشارك فيه خريجو البرنامج من أمريكا اللاتينية بحوارات معمقة لمراجعة أهداف الزمالة ووضع خطط مستقبلية.

كما يشارك الأمين العام لـ(كايسيد) الدكتور زهير الحارثي في المنتدى، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الفعالية ويعكس مكانة المركز باعتباره عضوًا فعالًا في الشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة.

وسيركز المنتدى على قضايا الإدماج الاجتماعي والاستدامة، ودور الحوار في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمعات شاملة، بمشاركة نخبة من المعنيين ذوي خلفيات ثقافية ودينية متعددة، بما في ذلك ممثلون عن التقاليد الدينية، والشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات، والأوساط الأكاديمية، وخبراء التنمية المستدامة.

وقد أوضح الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لكايسيد في تعليق له على هذا الحدث،: (بينما نحتفل بمرور عقد من الزمن على انطلاق برنامج كايسيد للزمالة الدولية، نستذكر القوة التحويلية للحوار في بناء الجسور بين المجتمعات، وإن مشاركتنا في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين والشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة في البرازيل تؤكد التزام كايسيد بتعزيز السلام والاستدامة والتفاهم المتبادل عالميًا).

يُذكر أن برنامج كايسيد للزمالة الدولية قد نجح منذ انطلاقه في تدريب شبكة واسعة من القادة، حيث نفذوا أكثر من 600 مبادرة فردية أثرت على حياة أكثر من 400 ألف شخص. واحتفالًا بالذكرى العاشرة،سيستضيف البرنامج في عام 2025 دفعة جديدة تضم 16 زميلًا وزميلة من قادة منظمات دولية تعمل على تعزيز الحوار بين الأديان، فيما يمثل هذا الاحتفال في برازيليا انطلاقة لعام من الفعاليات العالمية التي ستعزز التزام كايسيد المستمر بالحوار والتعاون في جميع أنحاء العالم.