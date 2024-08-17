أوكرانيا: التقارير عن توقف ألمانيا عن تقديم المساعدات لكييف غير صحيحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تايخي، أن الادعاءات بأن الحكومة الألمانية توقفت عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا غير صحيحة ومضللة.

وقال تايخي في تعليق لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - إن "التقارير عن توقف ألمانيا عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا غير صحيحة.. هذه هي نفس الأساليب التلاعبية كما في التقارير السابقة التي زعمت أن المساعدات للعام المقبل سيتم تخفيضها إلى النصف".

وأضاف أن ألمانيا بصدد إعداد ميزانيتها، وهي عملية تتابعها أوكرانيا عن كثب.. ومن المتوقع أن يتم اعتماد الميزانية في نوفمبر، ولن يُعرف مدى دعم ألمانيا لأوكرانيا في العام المقبل حتى ذلك الوقت.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن كييف تواصل العمل مع شركائها الألمان للحفاظ على الدعم وتعزيزه. وأضاف: "نؤكد أن كل يورو يتم استثماره في تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا هو مساهمة في أمن أوروبا بأكملها ".

وأعرب عن أمله في أن تجد الحكومة الألمانية وسيلة لتوفير تمويل إضافي لاحتياجات قوات الدفاع الأوكرانية هذا العام، وأن يكون هناك تنفيذ سريع وغير بيروقراطي لقرار قادة مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.