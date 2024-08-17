«نتنياهو» يستقبل «بلينكن» بالمجازر

ياسر رشاد - القاهرة - إعلان انتهاء العمليات فى غزة عبر «الإعلام» واستمرارها على الأرض

تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال لرضيع فلسطينى بالقطاع

استبقل اليوم رئيس وزراء الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو زيارة وزير الخارجية الأمريكى «أنتونى بلينكن»، والذى يصل اليوم الى المنطقة لدفع تل أبيب للموافقة على وقف الحرب فى قطاع غزة بمجازر ومحارق مروعة بمختلف مناطق القطاع، وواصلت تل أبيب أكاذيبها بالإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية فى القطاع عبر البيانات الإعلامية فيما لا يزال الوضع على الأرض كما هو وشهدت الساعات الماضية أوامر بالنزوح والإخلاء من المناطق الإنسانية على وقع الغارات والأحزمة النارية المحاصرة للفلسطينيين برا وجوا وبحرا.

وواصل الرئيس الأمريكى جو بايدن اكاذيبه وأعلن فى وقت سابق أن إدارته تدفع للوصول الى الاتفاق فيما يدعم حكومة الاحتلال بعشرات المليارات وشحنات الأسلحة.

وأعلن الدفاع المدنى فى غزة استشهاد 16 شخصاً من عائلة فلسطينية واحدة فى قصف جوى إسرائيلى، فى وسط قطاع غزة، بينهم 9 أطفال وثلاث نساء وأصيب العشرات فى غارة إسرائيلية على بلدة الزوايدة بوسط القطاع.

وأعلن المتحدث باسمه محمود بصل أن القصف طال منزلاً لعائلة العجلة فى حى الزوايدة بوسط غزة، وقال أحمد أبوالغول وهو شاهد عيان «نحو الساعة الواحدة صباحاً، قاموا بضرب ثلاثة صواريخ فجأة مباشرة على المنزل كلهم أطفال ونساء».

لا يكاد يخلو أى قصف إسرائيلى يستهدف قطاع غزة من استشهاد أطفال إلى جانب عائلاتهم وأقاربهم، منذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر الماضى وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال لرضيع يبلغ من العمر 10 شهور، وارتفع عدد ضحايا الإبادة الصهيونية من الأطفال إلى 16 ألفا و456 شهيدا، إضافة إلى آلاف المصابين منهم، بحسب بيانات المكتب الإعلامى الحكومى بغزة.

ولم تتوقف جرائم إسرائيل عند هذا الحد، إذ تسببت سيطرة قواتها على معبر رفح الحدودى مع مصر فى منع خروج الجرحى لتلقى العلاج فى الخارج، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ووفاة أكثر من ألف طفل، وهو ما أضاف معاناة جديدة لمأساتهم المستمرة.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الوضع الصحى فى قطاع غزة أصبح فوضويا وخطيرا ويائسا، وأوضح المسئول الإعلامى لليونيسيف، جوناثان كريكس، أن اكتشاف حالة شلل أطفال لرضيع يبلغ من العمر 10 شهور فى غزة وهى الأولى منذ 25 عاما، تمثل إشارة تظهر إلى أى مدى أصبح الوضع فى غزة فوضويا وخطيرا ويائسا.

وأضاف «كريكس» أنه منذ بدء العدوان الصهيونى على غزة يولد يوميا 180 طفلا والغالبية العظمى منهم يولدون فى ظروف صعبة للغاية بمستشفيات تفتقر إلى المعدات اللازمة وبالتالى فإن التطعيم الذى يتم إجراؤه لجميع الأطفال بعد ولادتهم لا يتم بشكل صحيح.

وأشار إلى أن «اليونيسيف» طلبت 1٫6 مليون جرعة لقاح لإطلاق حملة واسعة النطاق فى المنطقة ستتم على مرحلتين، المرحلة الأولى من التطعيم مقررة فى نهاية أوت والثانية فى نهاية سبتمبر وستستغرق كل واحدة أسبوعا ولكننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار كى تتم عملية التطعيم بفاعلية نظرا لأنه من المستحيل إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى ضوء العدوان الصهيونى.

وحذر «كريكس» من أن هناك حاجة عاجلة للتعامل مع هذا المرض، مشددا على أن مرض شلل الأطفال لا يعرف الحدود ولا يعترف بالمشكلات السياسة وبالتالى فإن الأمر لا يقتصر على أطفال غزة فقط ولكن يتعين حماية كل أطفال المنطقة من هذا المرض، واكتشفت شبكة مختبرات شلل الأطفال العالمية فيروس شلل الأطفال من النوع 2، فى 16 يوليو الماضى، فى عينات مياه صرف كان قد تم جمعها فى 23 يونيو من خان يونس ودير البلح.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه على الرغم من أن غزة كانت تتمتع بتغطية ممتازة من لقاح شلل الأطفال قبل العدوان الصهيونى، إلا أن أشهر العدوان خلقت البيئة المثالية لتحور فيروس شلل الأطفال الضعيف إلى نسخة أقوى قادرة على التسبب فى الشلل بين من لم يتم تطعيمهم بالكامل.

وأعربت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أيضا عن قلقهما بشأن أى تأخير فى تسليم لقاح شلل الأطفال والمعدات الحيوية لسلسلة التبريد وسط العدوان الصهيونى المستمر.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 من الجالية السورية بينهم امرأة وطفلاها فى إثر الغارة الإسرائيلية على وادى الكفور فى النبطية فى جنوب لبنان مع إطلاق عشرات الصواريخ من حزب الله نحو الجليل الأعلى وفى البلدات التى لم يتم إخلاؤها وطلب من سكان مستوطنات الجليل الأعلى البقاء قرب الملاجئ.

واعتبر رئيس مركز رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة محمد سلطانى فرد أن إطالة مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة هو شراء للوقت لتأجيل الرد الإيرانى على الكيان الصهيونى، وأكد محللون سياسيون، أن رئيس حكومة الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال أى مفاوضات، فى الوقت الذى أبدت فيه المقاومة المرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق.

وقال الباحث فى القضايا الدولية والقانونية «نعمان توفيق العابد» إن «ما عقد على مدار يومين فى العاصمة القطرية الدوحة من مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى، كما اصطلح على تسميتها، رغم أن الصحيح أن تكون مفاوضات لوقف العدوان وسحب القوات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، قد سبقه جملة من الخطوات التى يقوم بها نتنياهو وحكومته النازية، بغية نسف المفاوضات حتى قبل بدايتها.