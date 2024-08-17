البنك المركزي الإيطالي يؤكد ارتفاع الدين العام

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد البنك المركزي الإيطالي بأن الدين العام للبلاد شهد نموا منذ تولي رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني مهام منصبها بمقدار 180 مليار يورو.

وذكر البنك المركزي الايطالي، حسبما اوردت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية،أن الدين العام الايطالي وصل الى مستوى قياسي جديد في يونيو حيث بلغ 2948.5 مليار يورو، بزيادة 30.3 مليار على اساس شهري.

من ناحية أخرى، لا يزال النمو معتدلا حيث سجل 0.2% في الربع الثاني، بعد أن خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في أبريل إلى 1%، ثم 1.2% في عام 2025.

وفي نهاية يوليو الماضي،أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول اعضاء من بينها ايطاليا.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي.. فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.

يذكر ان إيطاليا سجلت أكبر عجز في العام الماضي (7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وديونها هي واحدة من أعلى الديون في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ 137٪ من الناتج المحلي الإجمالي.