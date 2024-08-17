فرنسا: مصر تلعب دورا مهما في جهود وقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن مصر تلعب دورا مهما في الجهود والمناقشات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية الفرنسي على حسابه على منصة "إكس"، اليوم /السبت/، عقب مباحثاته التي أجراها اليوم بالقاهرة في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف التصعيد في المنطقة.

ونشر "سيجورنيه" صورا للقاءات التي أجراها خلال زيارته بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وكتب "مباحثات مع الرئيس السيسي ومع الوزير بدر عبد العاطي .. مصر تلعب دورا مهما في المناقشات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".. مضيفا "نواصل العمل معا لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط".

وكان الوزير الفرنسي قد وصل القاهرة اليمو في إطار جولة دبلوماسية بالشرق الأوسط شملت لبنان ثم إسرائيل والأراضي الفلسطينية.