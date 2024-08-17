باقري كني لوزير خارجية مصر: إيران تحتفظ بحق الرد المشروع على إسرائيل بعد اغتيال هنية

أشار وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى أنّ إيران "تحتفظ بحق الرد المشروع على إسرائيل بعد اغتيال (رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس) إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الإيرانية.
ولفت إلى أنّ "الولايات المتحدة شريكة في جرائم الكيان الصهيوني، ولا يمكن أن تكون وسيطًا محايدًا"، وذلك بعد جولة مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
بدورها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية أنّ "وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية إيران بالوكالة التطورات في المنطقة"، و"أكد ضرورة تفادي توسيع الصراع بالمنطقة".
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