خارجية سوريا دانت المجزرة الإسرائيلية في بلدة الكفور: نؤكد تضامننا الثابت مع لبنان

دانت وزارة الخارجية السورية بشدة المجزرة الإسرائيلية الجديدة بحق عائلة سورية في بلدة الكفور جنوبي لبنان، مؤكدة أنّ "هذه الجريمة هي انتهاك فاضح للقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا.

وذكرت الوزراة أنّ "استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية والدمار والحرائق التي أشعلتها إسرائيل في جنوب لبنان منذ بداية عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكب الكيان العنصري الصهيوني جريمة ضد عائلة سورية عندما قصفت طائراته بشكل متعمد البناء الذي تقطنه هذه العائلة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة سوريين ولبنانيين إلى جانب جرحى آخرين".

وشددت على أنّه "ارتفعت في جميع أنحاء دول العالم ومدنها أصوات القوى الحرّة المطالبة بلجم العدوان الصهيوني ووقف المجازر التي يرتكبها في فلسطين وخارجها، ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن قادة الكيان العنصري الصهيوني زادوا من دمويتهم وتحديهم لشعوب العالم"، مضيفة "تبيّن أن الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء الصهاينة لا حدود له، وقد عرّت ممارساتهم الإجرامية الطبيعة الحقيقية للكيان الصهيوني والجرائم التي مازال يرتكبها منذ قيامه وحتى الآن".

وجددت وزارة الخارجية السورية "تضامنها الثابت مع لبنان وتعاطفها مع أسر الضحايا، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان مستمر".