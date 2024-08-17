مكتب نتانياهو: فريق التفاوض أعرب لنتانياهو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدمًا في صفقة الأسرى

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "الفريق المفاوض أطلع نتانياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة الأسرى".

وكشف أنّ "فريق التفاوض أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدمًا في الصفقة"، كما ذكر المكتب "أننا نأمل أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأميركي وحدوث انفراجة في المفاوضات".

في وقت سابق من اليوم، أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان تمت تلاوته خلال مظاهرة في تل أبيب، إلى أنّ "الشروط الجديدة التي وضعها نتانياهو هي التي تعيق التوصل لصفقة التبادل".

وأمس، قال مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة إن المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.