الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصعيد العدو هجماته على لبنان إصرار على إشعال المنطقة

شددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، على أنّ "تصعيد العدو هجماته على لبنان هو جرائم حرب تضاف لتلك التي يرتكبها في فلسطين"، و"إصرار على إشعال المنطقة".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.
وأمس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة راح ضحيّتها 10 سوريين في بلدة الكفور في جنوب لبنان.
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