الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد وهو قائد سريّة خلال معارك وسط غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وهو قائد سريّة في كتيبة الإسناد اللوجستي "خلال معارك وسط قطاع غزة".

في السياق، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت إلى أطراف حي الزيتون في قطاع غزة، حيث كانت في طريقها إلى إيصال الموارد إلى القوات الإسرائيلية حيث فُجّرت عبوة ناسفة أدت لمقتل الضابط ووقوع إصابات ثم خرج عدد من المسلّحين وأطلقوا النار تجاه القوات وانسحبوا من المكان".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، في بلاغ، "أننا فجّرنا عبوة أرضية مزروعة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية في محيط مسجد عليين بحي الزيتون في غزة".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع مخلفة مجازر مروّعة، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.