أكّجد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في تصريح لقناة "إم تي في"، أنّ "المطار يعمل بالمولّدات الخاصة، وهي أربعة حيث جرى تشغيل 3 منها ويبقى واحد إحتياطي".
ويأتي هذا التصريح بعد أنّ أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنّ آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية خرجت قسريًا عن الخدمة بالكامل، و"ذلك جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الحسن بعد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد: مطار بيروت يعمل بالمولّدات الخاصّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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