أفادت معلومات قناة "mtv"، بأنّه "بعد تواصل بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ورئيس مصلحة الليطاني سامي علوية، تم تأمين التيار الكهربائي لمضخات المياه الرئيسية في جبل لبنان والجنوب وبيروت عبر محطات إنتاج الكهرباء من المعامل الكهرومائية، إلا أن المطار لن يكون ضمن هذه الخطة بسبب مشاكل فنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "mtv": تأمين التيار الكهربائي من مصلحة الليطاني لمضخات المياه الرئيسية في جبل لبنان والجنوب وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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