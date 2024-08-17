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المطران سفر بحث الواقع السياسي مع النائب عبدالمسيح وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن

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التقى المطران مار يوستينوس بولس سفر، النائب أديب عبد المسيح، وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي نديم عبد المسيح.

وكان للزيارة طابعًا ودّيًا إلى جانب الحديث عن الواقع السياسي في لبنان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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