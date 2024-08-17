التقى المطران مار يوستينوس بولس سفر، النائب أديب عبد المسيح، وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي نديم عبد المسيح. وكان للزيارة طابعًا ودّيًا إلى جانب الحديث عن الواقع السياسي في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر المطران سفر بحث الواقع السياسي مع النائب عبدالمسيح وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.