لبنان يغرق في الظلام بعد قطع التيار الكهربائي عن عموم البلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد نفاد كامل لمخزون الوقود في معمل الزهراني، آخر محطات توليد الكهرباء العاملة.

وقالت المؤسسة، إن توقف الإنتاج في معمل الزهراني "أدى إلى شلّ كامل للشبكة الكهربائية، ما تسبب في انقطاع التيار عن كافة المرافق الحيوية، بما في ذلك مطار بيروت الدولي، المرفأ، مضخات المياه، والصرف الصحي."

وحذرت من أن استمرار أزمة الوقود سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، مطالبة الجهات المعنية إلى تسريع وتيرة تأمين مادة الغاز “أويل” لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تعمل جاهدة على إعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية فور توفر الوقود اللازم، إلا أنها أكدت أن عودة التيار الكهربائي ستكون تدريجية.

من ناحية أخرى، تصاعدت الأحداث الجارية بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، واندلعت حرائق في مناطق مختلفة، جراء قصف صاروخي من حزب الله استهدف منطقة الجليل شمال إسرائيل اليوم السبت.

وأعلن حزب الله قصف شمال إسرائيل بصواريخ "الكاتيوشا" ردًا على مقتل عشرة مدنيين سوريين في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية في جنوب لبنان خلال الليل، وأنه استهدف للمرة الأولى، منطقة “أييليت هشاحر” في شمال إسرائيل.