توجيه تهمة الاعتداء إلى مراهق طعن قسا في إيرلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت محكمة الأحداث في مدينة غالواي في إيرلندا، اليوم السبت، تهمة الاعتداء إلى فتى يبلغ 16 عاما أوقف بعد أن طعن قسا في الجيش الإيرلندي الخميس، وتم احتجازه في مركز للأحداث.

مثل المراهق، بعد الظهر، أمام محكمة الأحداث في غالواي، ووجهت إليه تهمة "اعتداء أدى إلى إصابة جسدية".

رفضت المحكمة الإفراج عن الفتى بكفالة ووضعته قيد الاحتجاز في مركز "أوبرستاون" للأحداث.

يتوقع أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى الثلاثاء 20 أغسطس الجاري.

أُصيب القس جراء تعرّضه للطعن على يد الفتى الذي هاجمه خارج ثكنة في غالواي في غرب البلاد، قبل أن يتمكّن جنود من السيطرة عليه.

ونُقل القس إلى المستشفى، بسبب إصابته "بجروح خطيرة" غير أنّ حياته ليست في خطر.