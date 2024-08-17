20 طالبا جامعيا مختطفون في نيجيريا

تستمر معاناة الطلاب في نيجيريا من عمليات الاختطاف التي تهدف منها العصابات المسلحة إلى الحصول على الفدية، والآن تواجه السلطات النيجيرية حادثة اختطاف جديد لطلاب من المرحلة الجامعية، حيث أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين اختطفوا 20 طالبا جامعيا على الأقل بعد أن نصبوا كمينا لسياراتهم في منطقة شمال وسط البلاد.

وقالت كاثرين أنيني المتحدثة باسم شرطة ولاية بينو إن الطلاب كانوا في طريقهم إلى الجنوب لحضور مؤتمر لطلاب الطب عندما تعرضوا لكمين في ولاية بينو. ووقع الهجوم على طول طريق أوتوكبو في بينو، وهو نقطة ساخنة سيئة السمعة لعمليات الاختطاف.

وقد أصبحت مثل هذه عمليات الاختطاف شائعة في أجزاء من شمال نيجيريا، حيث تستغل عشرات الجماعات المسلحة الوجود الأمني ​​المحدود لتنفيذ هجمات في القرى وعلى طول الطرق الرئيسية. ولا يتم إطلاق سراح معظم الضحايا إلا بعد دفع فدية تصل أحيانًا إلى آلاف الدولارات. كما أجبرت الهجمات العديد من الضحايا على التخلي عن رحلات الطرق.

وكان الطلاب المختطفون في بينو من جامعة مايدوجوري وجامعة جوس، وكلاهما في شمال نيجيريا. وأدانت مجموعات الطلاب في الجامعتين الهجمات وحثت السلطات على تأمين إطلاق سراحهم.

ولم يتضح على الفور من هي الجماعة التي نفذت الهجوم أو المكان الذي تم فيه نقل الأسرى. ولم تقدم الشرطة أي تحديث بشأن جهود الإنقاذ.

وقال إيجاباني باجام، وهو زعيم طلابي من جامعة مايدوجوري، في بيان طالب فيه بالعودة الآمنة للطلاب: «لقد دمرنا هذا العمل العبثي».