إعصار إرنستو يترك برمودا في أزمة نشطة

حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة من رياح قوية وعاصفة خطيرة وفيضانات ساحلية كبيرة، بعد وصول الإعصار إرنستو إلى أراضي برمودا البريطانية الصغيرة المطلة على المحيط الأطلسي، بينما كان السكان مختبئين.

وقالت الهيئة إن من المتوقع هطول أمطار تتراوح من 6 إلى 9 بوصات (150 إلى 225 مليمترًا) على برمودا، وأضافت: «من المرجح أن يؤدي هذا هطول الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تهدد الحياة، وخاصة في المناطق المنخفضة في الجزيرة»، ويتحرك إرنستو نحو الشمال الشرقي بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كيلومترًا في الساعة).

وقالت شركة الكهرباء في برمودا «بيلكو» (BELCO) إنه اعتبارًا من صباح السبت، كان أكثر من ثلاثة أرباع عملائها بدون كهرباء، ووصفت نفسها بأنها في «حالة أزمة نشطة».

تيارات قوية

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بوجود أمواج عالية وتيارات قوية تهدد الحياة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقال إنها ستصل إلى كندا خلال اليوم. ومن المتوقع أن يصل إرنستو إلى نيوفاوندلاند أو شرقها بحلول ليلة الاثنين. وأضافت شركة (BELCO): «لم يعد طاقمنا يعمل في الميدان؛ لأن الوضع لم يعد آمنًا بالنسبة لهم، واستعدادًا للعاصفة، أوقف المسؤولون في الإقليم البريطاني الغني حركة النقل العام وأغلقوا المطار.

وقال وزير الأمن القومي مايكل ويكس «إن الإعصار إيرنستو يشكل تهديدًا خطيرًا لمجتمعنا، وهذه ليست عاصفة يمكن الاستخفاف بها».

استعادة الكهرباء

وقال مسؤولون إنهم يأملون في استعادة الكهرباء إلى 90% من نحو 1.5 مليون عميل في بورتوريكو، لكنهم لم يحددوا متى يتوقعون استعادة الكهرباء بالكامل.

ومن بين 152 موقعًا من البنية التحتية الحيوية التي لا تحتوي على كهرباء والتي يتم إعطاؤها الأولوية، أصبح 36 منها الآن بها كهرباء، حسبما قال خوان ساكا، رئيس شركة لوما إنيرجي، وهي شركة خاصة تدير نقل وتوزيع الطاقة في الجزيرة. وفي جزر فيرجن الأمريكية المجاورة، عملت أطقم العمل أيضًا على استعادة الطاقة، حيث عاد 80 % من العملاء إلى الإنترنت.

برمودا

عبارة عن أرخبيل مكون من 181 جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي مساحة مانهاتن.

وفقًا لموقع (AccuWeather)، من غير المعتاد أن تصل عين الإعصار إلى اليابسة في برمودا.

منذ عام 1850، لم تصل إلى اليابسة سوى 11 عاصفة استوائية من أصل 130 عاصفة اقتربت من برمودا على مسافة 100 ميل (160 كيلومترًا).

تعد الجزيرة مركزًا ماليًا بحريًا مشهورًا ببنائها القوي، ونظرًا لارتفاعها فإن العواصف لا تشكل مشكلة كما هو الحال في الجزر المنخفضة.

إعصار إرنستو

هو العاصفة الخامسة التي تحمل اسمًا والإعصار الثالث في موسم الأعاصير الأطلسية لهذا العام.

ضرب في وقت سابق شمال شرق البحر الكاريبي.

ترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء أو مياه في بورتوريكو بعد أن اجتاح الأراضي الأمريكية كعاصفة استوائية.

لا يزال أكثر من 180 ألف شخص من بين نحو 1.5 مليون عميل بدون كهرباء بعد أكثر من يومين من العاصفة.

ظل 170 ألف شخص آخرين بدون مياه بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا آخر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.