زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب ولاية بجاية بالجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت ولاية بجاية الجزائرية اليوم لهزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بتسجيل هزة أرضية اليوم السبت بولاية بجاية قرابة الساعة 15:33 بالتوقيت المحلي.

ووفقا للمركز بلغت شدة الهزة 3.5 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ6 كم جنوب شرق ملبو بولاية بجاية.

العالِم الهولندي يحذر من زلزال خلال الأيام المقبلة|بقوة ريختر 7.0

أ ثار عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، حالة من الجدل ليس فقط بسبب توقعاته المخيفة عن وقوع الزلازل خلال الفترة الأخيرة، ولكن بسبب حدوثها بالفعل وسط كمية كبيرة من التحذيرات الذي حذر بها المواطنين، واليوم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف عن وقوع زلزال خلال يومي 15 أو 16 أغسطس الجاري، وبالفعل تعرضت تايوان فجر اليوم لزلزال بقوة تجاوز الـ6 ريختر، لتصيب توقعاته من جديد.

و حذر العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقًا، من وقوع زلزال مدمر خلال الأيام المقبلة، إذ كتب: "مع اقترابنا من 18 و19 أغسطس، من المهم أن نكون في حالة تأهب لاحتمال وقوع زلزال كبير".

كما حذر أيضًا من يومي 20 و23 أغسطس، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون الوقت الأكثر أهمية هو 20 و23 أغسطس.