وزير التعليم الإسرائيلي: احتمال ألا يبدأ العام الدراسي بسبب حرب في الشمال

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، إن هناك احتمال ألا يبدأ العام الدراسي في إسرائيل بسبب الحرب في الشمال .

تسريبات مفاوضات الدوحة.. وأبرز الأسرى المطلوب إطلاق صراحهم

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل عبرية، حول معلومات تم تسريبها من مفاوضات الدوحة، وابرز أسماء الأسرى الذين تم اقتراحها من الجانب الأمريكي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حماس حتىالآن موقفها غير واضح حول المفاوضات ولم يرد زعيم حماس يحيى السنوار، وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول العوائق السياسية في إسرائيل.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء في قمة الدوحة تجاهلوا مطالب يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو وأرادوا حلولا وفق ما طرحه جو بايدن.

المقترح الأميركي

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه أمريكا اقترحت خلال مفاوضات الدوحة قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاقهم ومواعيد الإطلاق، وكذلك قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير، وسيتم إطلاق سراح النساء والجنود أولا، وستكون هناك أولوية لإطلاق سراح الرهائن الأحياء.

كما اقترحت واشنطن، إطلاق سراح أفرا منغستو وهشام السيد الذين أسرتهما حماس قبل سنوات، ويتضمن المقترح قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، ومن بينهم 47 أسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد سجنهم في السنوات الأخيرة.

كما تم تقديم ملخصات أكثر تفصيلا عن تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خلال فترة الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأشارت القناة 12 إلى أن قضية محور نتساريم لم تطرح في الوثيقة الأميركية التي قدمت في الدوحة، وسيتم مناقشتها أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء يسعون لسد فجوات ، حول أسماء الأسرى وأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم إضافة الى مناقشة مسألة رفح ومحور فيلادلفيا.

بنيامين نتنياهو

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا اليوم السبت، أن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.

وأضاف في البيان أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي".

ولفت المكتب إلى انه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة .