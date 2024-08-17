شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قرار وزير الكهرباء بتركيب العدادات مسبقة الدفع يمنع سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الجيل الديمقراطى بالقرار الذى اصدره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات المخالفة بدون استثناءات.

وأضاف حزب الجيل فى بيانه أن قرار وزير الكهرباء جاء شاملا ومتكاملا ومعالجا لكل أخطاء الماضى وسيمنع كذلك سرقات التيار الكهربائى التى كانت تضر الشبكة الكهربائية ضررا بالغا، موضحا أن القرار الوزارى أن العدادات الكودية التى سيتم تركيبها لكافة العقارات والمنشآت ،لا يترتب عليها حقوق قانونية للمخالفين حيث قرر القرار الوزارى أن العداد الكودى لا يعتبر سنداً للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن القرار له فوائد أخرى منها سيمنع سرقات التيار الكهربائى التى كانت تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، وكانت تؤدى إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مضيفا أن القرار يعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.