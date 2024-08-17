شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة ينجح في اجتياز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، نجح مطار الغردقة الدولي في اجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الادارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة‎ SGS ‎ المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎ .‎

وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.

وفي هذا السياق أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في بيان للشركة، على أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في إدارة المطارات المصرية ومواكبتها لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.​

ومن جانبه، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى أن حصول مطار الغردقة الدولي على هذا الإجتياز يأتي في ضوء اهتمام الشركة على مواصلة التطوير والتحسين المستمر في مختلف المطارات المصرية، من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولًا لأعلي جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الإلتزام بتحقيق التوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ وذلك من خلال رصد كافة التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة منظومة العمل داخل المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال إتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد كافة الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

ومن جانبهم أشاد كلا من اللواء مراد السيد مدير مطار الغردقة الدولي والمهندس ياسر إبراهيم رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات بجهود جميع العاملين بالمطار والمقر وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم مما كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الإعتماد؛ هذا وقد حظي مطار الغردقة الدولي بإشادة كبيرة من جانب الجهة المانحة لما لمسوه من تطوير مستمر وللجهود الواضحة المبذولة من جانب إدارة المطار ومجهودات العاملين به بالالتزام بكافة المواصفات العالمية الموصي بها.