شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع كراتين مواد غذائية ووجبات ساخنة بالمستشفيات ودور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 17 أغسطس 2024 09:31 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للأسبوع الرابع على التوالي تواصل مؤسسة أبو العينين تنفيذ مستهدفات حملة "إيد واحدة".

وذلك بالدعم المادي ومشروعات للمرأة المعيلة وتوزيع كراتين مواد غذائية من أجود الخامات شاملة للسلع الضرورية للأسرة المصرية، أتى هذا كله بجانب الوجبات الغذائية الساخنة مكتملة البروتينات والخضراوات والفاكهة والنشويات وذلك للمرضي بالمستشفيات ومرضي الفشل الكلوي ومؤسسات دور الرعاية والأيتام والأرامل وكبار السن.