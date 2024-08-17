إعلام إسرائيلي: نتانياهو رفض مقابلة وزير خارجية بريطانيا الذي يزور إسرائيل

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "رفض مقابلة وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي الذي يزور إسرائيل بسبب سحب لندن تحفظها على قرارات المحكمة الجنائية الدولية"، والتي تتعلق بإصدار مذكرة توقيف محتملة بحق نتانياهو بسبب جرائم الحرب على قطاع غزة.

وفي شهر تموز الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة زعيم حزب العمال كير ستارمر، أنها لن تمضي قدما في السعي للتشكيك في ما إذا كانت الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، كما فعلت حكومة المحافظين.

وكانت قد نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه قوله إن إسرائيل "تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات سابقتها على طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت".