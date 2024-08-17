مقتل فلسطينَين اثنَين إثر غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ لها، عن سقوط "شهيدَين إثر قصف الاحتلال سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية".
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "طائرة مسيّرة أغارت على خلية في منطقة جنين"، في حين كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أنّ "طائرة مسيّرة استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين خططت لهجمات وشيكة".
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