فياض: شحنة الـ"سبوت كارغو" تصل للبنان في 24 آب وهي تؤمن 600 ميغاوات تغذية كهربائية

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّ "عدة أمور أدت إلى نفاد الوقود، ونحن نقوم بإيجاد حلول بديلة حاليًا".

وأعلن، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، أنّ "شحنة الـ"سبوت كارغو" من المتوقع أن تصل إلى لبنان في 24 آب وبعد أن تُفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء ما يؤمن 600 ميغاوات تغذية"، موضحًا أنّ "الشحنة تحتاج إلى عقد نفقة مالية من مجلس إدارة كهرباء لبنان الذي سيلتئم الاثنين أو الثلاثاء"، على أن يرسل العقد أيضًا إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أنّ لا خطر على الشحنة.

وقال فياض: "سوف نعطي من مخزون منشآت النفط كمية من الديزل لكي تستفيد منها مؤسسة كهرباء لبنان".