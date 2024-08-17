الجيش: عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 8 أشخاص".
وأوضحت، في التفاصيل، أنّه تم "دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع، وتوقيف المواطنين (ع.ع.م.) و(ف.م.) و(ع.ا.م.) و(ح.م.) لحيازتهم أعتدة عسكرية"، وتم "توقيف المواطنين (ع.ت.م.) و(م.م.) و(م.ع.) عند حاجز مجدليا – الشمال لإقدامهم على خطف المواطنة (م.ر.)"، كما دُهم "منزل المواطن (ج.ر.) في منطقة بشري وتوقيفه لحيازته أسلحة حربية وأعتدة عسكرية".
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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