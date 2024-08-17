تمكن الدفاع المدني اللبناني، بمؤازرة الاهالي، من السيطرة على النيران التي كانت مشتعلة في أحراج الصنوبر والسنديان عند أطراف بلدة كفرحمام في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، جراء القصف الإسرائيلي عصر اليوم للمنطقة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": السيطرة على النيران التي كانت مشتعلة عند أطراف كفرحمام جرّاء القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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