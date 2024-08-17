مهددة بالتصعيد.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بصفقة هذا الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة هذا الأسبوع لوقف الحرب في القطاع، وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، مهددة بالتصعيد حال عدم حدوث ذلك.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من تلك العائلات أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، متهمين نتنياهو بعرقلة إتمام الصفقة.

وفي بيان خلال المؤتمر، قالت العائلات إن "نتنياهو يعرقل إتمام الصفقة بإضافة شروط جديدة" خلال المحادثات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وحذرت العائلات في بيانها من أن "هذه الفرصة الأخيرة" لإنقاذ حياة أبنائهم المحتجزين في غزة منذ أكثر من 10 شهور.

كما حذرت العائلات من أن عدم إتمام الصفقة "سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها"، في إشارة إلى مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وأضافت عائلات الأسرى: "كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق هو مغامرة بحياة المختطفين ومستقبل المنطقة"، مؤكدة أنه "يجب إبرام صفقة هذا الأسبوع".

وهددت العائلات ايضا بتصعيد احتجاجي كبير في كافة أنحاء إسرائيل، في حال عدم إبرام صفقة هذا الأسبوع.