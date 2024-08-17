بسبب خطة كامالا هاريس.. إيلون ماسك: أمريكا ستواجه مجاعة جماعية

الشارقة - اميمة ياسر -

أيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تقديرات خبير مالي بأن سكان الولايات المتحدة سيواجهون مجاعة هائلة في حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أعاد ماسك نشر تدوينة الخبير المالي التي وصف فيها تطور الوضع في قطاع الأغذية الأمريكي فيما لو بدأت هاريس تنفيذ برنامجها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويقول الخبير، إنه في مثل هذا السيناريو، ستتوقف الولايات المتحدة عن الوجود كدولة، وسيعاني السكان الأمريكيون من جوع هائل، حيث ستنهار صناعة الأغذية في البلاد بسبب انعدام الربحية.

وعلق إيلون ماسك على منشور الخبير بالقول: "النتيجة الدقيقة".

وأمس الجمعة، كشفت كامالا هاريس عن أجندتها الاقتصادية الخاصة، قائلة إنها إذا فازت في الانتخابات، فإنها تخطط لفرض حظر فيدرالي هو "الأول على الإطلاق" للتلاعب في أسعار المواد الغذائية وسط ارتفاع التضخم.

كما أعلنت "هاريس" عزمها فرض غرامات على الشركات التي "تستفيد من الأزمات" ومنح 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.

ولاحقا، انتقدت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كامالا هاريس وأدانتها بالاستهتار والنظرة "الخاطئة للغاية" إلى الاقتصاد. ونتيجة لهذا النهج، يواجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضا في المعروض من المنتجات ورفوفا فارغة، كما يعتقد مؤلفو المقال، ويقارنون بين اقتراح هاريس الحالي وسياسات الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في السبعينيات.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل.

وتم ترشيح دونالد ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، فيما ستشارك كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات كمرشحة عن الحزب الديمقراطي.