صدمه قطار.. مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي طفل مصرعه، صدمه قطار خلال مروره بالقرب من محطة قطار قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

البداية، كانت بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد محمد يسري شاهين، مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع الطفل "براء.ر.ع"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، صدمه القطار خلال مروره بالقرب من محطة السكة الحديد بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بيلا إلى موقع الحادث، إذ تبين من سؤال شهود العيان، أنه خلال تواجد الطفل المذكور بموقع الحادث تصادف مرور القطار القائم من محطة قطار بيلا مرورًا بمحطة قطار الكراكات متجهًا إلى محطة كفر الشيخ صدم الطفل في نطاق قرية الكراكات ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات في الجسم أدت إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات صرحت بدفن الجثة.