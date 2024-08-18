قلق صيني بسبب صواريخ الجيش الامريكي في الفلبين

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الصين عمّا وصفته بـ "قلقها الكبير" إزاء نظام الصواريخ متوسطة المدى الذي نشره الجيش الأمريكي أخيرًا في الفلبين، وحذّرت من أنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، في الوقت الذي طمأن فيه كبير الدبلوماسيين في مانيلا نظيره الصيني بأن الأسلحة "موجودة في البلاد مؤقتًا فقط".

وقال وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، إن نظيره الصيني وانج يي، أعرب عن قلق بلاده بشأن نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في الفلبين خلال محادثاتهما الشهر الماضي في لاوس، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا مع الدول الآسيوية والغربية.

وقال "مانالو"، ردًا على أسئلة خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب في مانيلا: "لقد ناقشنا الأمر، وحسنًا، لقد جعلوه دراميًا للغاية. قلت لكم إنه لا ينبغي أن تقلقوا".

وأضاف الوزير الفلبيني إن "وانج"، حذّر من أن وجود نظام الصواريخ الأمريكي قد يكون "مزعزعًا للاستقرار"، لكنه لا يتفق مع هذا الرأي.

وقال مانالو إنه أبلغ وانج "إنهم لا يزعزعون الاستقرار" وأن نظام الصواريخ موجود في الفلبين مؤقتًا فقط