الدفاع الروسي تسقط ٥ مسيرات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعات جنوب غربي روسيا، وفقا ل"روسيا اليوم".

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت الدفاعات الروسية 5 مسيرات أوكرانية، 2 فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك و2 فوق مقاطعة روستوف".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.