اندلاع حريق في مستودع بسبب طائرة اوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا، اليوم الأحد، إنَّ حطام طائرة مسيَّرة أوكرانية جرى تدميرها، تسبب في اندلاع حريق في وقود الديزل في مستودع صناعي في المنطقة.

وقال حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف، عبر تطبيق تيليجرام: "تم استدعاء وحدات الإطفاء لإخماد الحريق".

وقالت قناة "بازا" على تطبيق "تيليجرام" المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، إن مستودعًا للنفط تعرض لأضرار في روستوف.

ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

وقالت كييف مرارًا وتكرارًا إن هجماتها الجوية على البنية التحتية العسكرية والطاقة والنقل في روسيا، تأتي ردًا على الضربات المستمرة التي تشنها موسكو على الأراضي الأوكرانية.