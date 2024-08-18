الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل جنديين من قواته اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين من أفراده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في معركة وسط قطاع غزة، ليرتفع إجمالي قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 692 قتيلا بين ضابط وجندي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب (احتياط) مردخاي يوسف بن شوام، البالغ من العمر 34 سنة من جيفا بنيامين، ويعمل سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 8119 لواء القدس (16) فيلق اللوجستيات قتل في معركة وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل الرائد (احتياط) يوتام إسحاق بيليد، ويبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ممر نتساريم وسط غزة

والرائد بيليد هو قائد سرية بن شوام، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إبلاغ عائلتي الجنديين بمقتلهما في قطاع غزة

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد وقع انفجار العبوة الناسفة الذي أودى بحياة بن شوام وبيليد في قطاع من المفترض أن يحافظ فيه الجيش الإسرائيلي على مستوى عالٍ من السيطرة العملياتية.

وشمل الحادث قافلة إدارية من كتيبة الاحتياط العاملة في ممر نتساريم.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، قُتل 692 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بما في ذلك 332 منذ بدء الهجوم البري في غزة في أواخر أكتوبر من العام الماضي.