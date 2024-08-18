كوريا الجنوبية تصدر أكثر من 4.7 مليون قنبلة غاز منذ عام 2019

ياسر رشاد - القاهرة - صدرت كوريا الجنوبية أكثر من 4.7 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع إلى 25 دولة حول العالم منذ عام 2019، وفقا ل"روسيا اليوم".

ووفقا للبيانات التي قدمتها وكالة الشرطة الوطنية إلى يونغ هيه إن، النائبة عن حزب الدخل الأساسي والعضوة في لجنة الإدارة العامة والأمن البرلمانية، صدرت كوريا الجنوبية نحو 4.73 ملايين قنبلة غاز مسيل للدموع في الفترة من عام 2019 إلى النصف الأول من هذا العام.

وكان العراق أكثر الدول استيرادا للغاز المسيل للدموع من كوريا الجنوبية خلال الفترة، حيث استورد 732 ألف قنبلة للمرة الأولى في العام الماضي، واشترى 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام.

وجاءت إندونيسيا في المركز الثاني بـ649 ألف قنبلة، تليها الفلبين (625 ألفا)، وملاوي (398 ألفا).

يذكر أن قنابل الغاز المسيل للدموع تُستخدم بشكل رئيسي في السيطرة على الاحتجاجات والتجمعات. وتحظر الحكومة الكورية استخدام الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بسبب مخاطر الاختناق منذ عام 1999.

ويصنف قانون الأسلحة النارية والمتفجرات وقانون التجارة الخارجية الغاز المسيل للدموع على أنه "متفجرات" و"مواد استراتيجية" على التوالي، ويتطلب الحصول على إذن من وكالات الشرطة الإقليمية وإدارة برنامج المشتريات الدفاعية لتصديره.

وأعربت النائبة "يونغ" عن أسفها العميق إزاء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع الكورية في انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة صادرات كوريا من هذه القنابل.

وشددت على حاجة لتعديل قانون التجارة الخارجية، قائلة إنه من الضروري ليس فقط تقييد تصدير الغاز المسيل للدموع إلى الدول التي تثار فيها المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، بل وأيضا الأنشطة الاقتصادية الشاملة تجاهها.