الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس ونابلس اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة حزما، شمال شرق القدس، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت المواطن سليمان أحمد رزق عسكر، وحفيده قيس كفاح سليمان، بعد ان داهمت منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأحد، أربعة شبان من بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت أربعة شبان وهم: يمن طارق عقلة، مصعب عبد الله عودة، سامي عوّاد حسن، بهاء محمود ابو ثلجه، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.